https://1prime.ru/20250703/minpromtorg-859150056.html

Иски к ОАК не повлияют на график передачи гражданских самолетов

Иски к ОАК не повлияют на график передачи гражданских самолетов - 03.07.2025, ПРАЙМ

Иски к ОАК не повлияют на график передачи гражданских самолетов

Иски министерства промышленности и торговли РФ к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") не повлияют на график передачи гражданских... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:13+0300

2025-07-03T16:13+0300

2025-07-03T16:13+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Иски министерства промышленности и торговли РФ к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") не повлияют на график передачи гражданских самолетов авиакомпаниям, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. Арбитражный суд Москвы в конце июня зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать с ОАК более 648 миллионов рублей, основания исковых требований пока не сообщались. Одновременно с этим Минпромторг предъявил к ОАК еще два иска на общую сумму более 384 миллиона рублей, по ним основания также не раскрывались. "Эти иски не связаны с КПГА (комплексной программой развития гражданской авиации до 2030 года - ред.) и не окажут влияния на график сдачи гражданских самолетов", - сообщили в Минпромторге. Согласно программе, начало поставок авиакомпаниям новейших российских самолетов МС-21 и "Байкал" намечено на 2025 год, импортозамещенного SJ-100 и Ил-114 - на 2026 год, "Ладоги" - на 2028 год. В марте первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что обновленная комплексная программа развития авиационной отрасли России ожидается к концу 2025 года после получения первого сертификата на те самолеты, которые формируют основную магистральную часть: "Суперджет" и МС-21. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Завершить сертификационные испытания импортозамещенного Superjet планируется до конца текущего года, а далее приступить к серийным поставках бортов.

https://1prime.ru/20250703/minpromtorg-859143240.html

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общество , денис мантуров, минпромторг, ростех, оак