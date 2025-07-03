Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250703/minprosveschenie-859122721.html
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T07:41+0300
2025-07-03T07:41+0300
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859122721.jpg?1751517706
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. "С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская. Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.​ Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
07:41 03.07.2025
 
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах

Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская.
Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.​
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала