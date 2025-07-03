https://1prime.ru/20250703/minprosveschenie-859122721.html

Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах

Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах

Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T07:41+0300

2025-07-03T07:41+0300

2025-07-03T07:41+0300

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859122721.jpg?1751517706

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. "С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская. Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.​ Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин