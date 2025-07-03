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Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T07:41+0300
2025-07-03T07:41+0300
2025-07-03T07:41+0300
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская.
Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество , рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
Минпросвещения вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министерство просвещения России с нового учебного года вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"С 2025/26 учебного года мы вводим ежегодную оценку инклюзивной среды во всех школах. Для этого по поручению президента РФ (Владимира Путина - ред.) уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа", - сказала Фальковская.
Она добавила, что соответствующая инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для всех детей.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.