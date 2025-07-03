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В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании

В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании - 03.07.2025, ПРАЙМ

В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании

Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании в 2025 году, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T10:56+0300

2025-07-03T10:56+0300

2025-07-03T10:56+0300

экономика

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ВОЛГОГРАД, 3 июл - ПРАЙМ. Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании в 2025 году, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, представленной на "Всероссийском дне поля - 2025". Согласно презентации, по данным на 2 июля всего по России собрано 3,8 миллиона тонн зерна - в 2024 году по данным на эту же дату было собрано 16,5 миллиона тонн. Отмечается, что больше всего собрано зерна в Южном федеральном округе - 2 миллиона тонн. Еще 1,5 миллиона тонн собрано в Северо-Кавказском федеральном округе и 292 тысячи тонн зерна собрано в новых регионах РФ. Как заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин во время своего выступления, урожай зерна в России уже собран с 1,2 миллиона гектар - эта площадь в 2-2,5 меньше, чем в прошлом году. "У нас массово проходит уборочная компания. В этом году она у нас несколько медленнее идет по срокам, нежели в прошлом году", - добавил Разин.

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