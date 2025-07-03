Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/minselkhoz-859132008.html
В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании
В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании - 03.07.2025, ПРАЙМ
В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании
Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании в 2025 году, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:56+0300
2025-07-03T10:56+0300
экономика
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
ВОЛГОГРАД, 3 июл - ПРАЙМ. Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании в 2025 году, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, представленной на "Всероссийском дне поля - 2025". Согласно презентации, по данным на 2 июля всего по России собрано 3,8 миллиона тонн зерна - в 2024 году по данным на эту же дату было собрано 16,5 миллиона тонн. Отмечается, что больше всего собрано зерна в Южном федеральном округе - 2 миллиона тонн. Еще 1,5 миллиона тонн собрано в Северо-Кавказском федеральном округе и 292 тысячи тонн зерна собрано в новых регионах РФ. Как заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин во время своего выступления, урожай зерна в России уже собран с 1,2 миллиона гектар - эта площадь в 2-2,5 меньше, чем в прошлом году. "У нас массово проходит уборочная компания. В этом году она у нас несколько медленнее идет по срокам, нежели в прошлом году", - добавил Разин.
https://1prime.ru/20250610/zerno-858366609.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, минсельхоз
Экономика, РФ, Минсельхоз
10:56 03.07.2025
 
В России собрали 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании

Минсельхоз: Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВОЛГОГРАД, 3 июл - ПРАЙМ. Россия собрала 3,8 миллиона тонн зерна с начала уборочной кампании в 2025 году, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, представленной на "Всероссийском дне поля - 2025".
Согласно презентации, по данным на 2 июля всего по России собрано 3,8 миллиона тонн зерна - в 2024 году по данным на эту же дату было собрано 16,5 миллиона тонн.
Отмечается, что больше всего собрано зерна в Южном федеральном округе - 2 миллиона тонн. Еще 1,5 миллиона тонн собрано в Северо-Кавказском федеральном округе и 292 тысячи тонн зерна собрано в новых регионах РФ.
Как заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин во время своего выступления, урожай зерна в России уже собран с 1,2 миллиона гектар - эта площадь в 2-2,5 меньше, чем в прошлом году.
"У нас массово проходит уборочная компания. В этом году она у нас несколько медленнее идет по срокам, нежели в прошлом году", - добавил Разин.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года
10 июня, 13:02
 
ЭкономикаРФМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала