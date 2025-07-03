Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/minstroy-859134244.html
Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья
Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья
Министерство строительство и ЖКХ обеспокоено тем, что банки требуют от застройщиков жилья наращивать долю рассрочек в продажах для поддержания их темпов, заявил | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:40+0300
2025-07-03T11:40+0300
экономика
общество
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/90/757559038_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_065071d336e6580de45332bbe891962f.jpg
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Министерство строительство и ЖКХ обеспокоено тем, что банки требуют от застройщиков жилья наращивать долю рассрочек в продажах для поддержания их темпов, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге. По его словам, рассрочки на рынке новостроек в том объеме, которого они достигли сейчас, "это точно нехорошо". "В большинстве случаев тот объем рассрочки, который сегодня идет в модели (финансирования у банков – ред.), точно не стимулирует увеличение доступности жилья", – сказал Стасишин. Замминистра отметил, что сегодня инициаторами роста доли рассрочек в продажах девелоперов жилья являются банки, которые не хотят менять уже утвержденные модели проектного финансирования. "Очень хочется посмотреть на ту модель, к которой придет банк вместе с застройщиком при раскрытии счетов эскроу – хватит ли у застройщика денег, аккумулированных на счетах эскроу, с учетом капитализации процентов для того, чтобы покрыть тот кредит, который был взят, и те проценты, которые сформировались &lt;…&gt; Те банки, которые требуют от застройщиков поддержания темпов продаж, описанных в моделях, будут нести ответственность вместе с застройщиками за то, что они сотворили", – подчеркнул он. При этом банки, заставляя девелоперов для поддержания темпов продаж увеличивать долю рассрочек, несут намного меньшие риски, чем строительные компании, обратил внимание замглавы Минстроя. "Если у застройщика не будет хватать денег на то, чтобы покрыть счета эскроу, банк возьмет с 50-процентным дисконтом квартиры, которые не распроданы, закроет по документам часть кредита, на которую не хватило застройщику свободных денег, и останется с этими квартирами, которые будет спокойно продавать по рынку. У банка ничего не произойдет, он в конце все равно заработает. А застройщику чего делать-то? Как ему новые проекты начинать? У него после раскрытия эскроу ни свободных квартир, ни денег. А банк заработал на проектном финансировании, на сумасшедших процентах, на бриджах, на ипотеке и еще получил с дисконтом в 50% свободные квартиры", – посетовал чиновник.
https://1prime.ru/20250609/rassrochka-858344512.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/90/757559038_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_778c82e0e20a921966fb80d15559f403.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость
Экономика, Общество , Недвижимость
11:40 03.07.2025
 
Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья

Минстрой: банки требуют от застройщиков наращивать долю рассрочек в продажах

Строительство
Строительство
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Министерство строительство и ЖКХ обеспокоено тем, что банки требуют от застройщиков жилья наращивать долю рассрочек в продажах для поддержания их темпов, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.
По его словам, рассрочки на рынке новостроек в том объеме, которого они достигли сейчас, "это точно нехорошо".
"В большинстве случаев тот объем рассрочки, который сегодня идет в модели (финансирования у банков – ред.), точно не стимулирует увеличение доступности жилья", – сказал Стасишин.
Замминистра отметил, что сегодня инициаторами роста доли рассрочек в продажах девелоперов жилья являются банки, которые не хотят менять уже утвержденные модели проектного финансирования.
"Очень хочется посмотреть на ту модель, к которой придет банк вместе с застройщиком при раскрытии счетов эскроу – хватит ли у застройщика денег, аккумулированных на счетах эскроу, с учетом капитализации процентов для того, чтобы покрыть тот кредит, который был взят, и те проценты, которые сформировались <…> Те банки, которые требуют от застройщиков поддержания темпов продаж, описанных в моделях, будут нести ответственность вместе с застройщиками за то, что они сотворили", – подчеркнул он.
При этом банки, заставляя девелоперов для поддержания темпов продаж увеличивать долю рассрочек, несут намного меньшие риски, чем строительные компании, обратил внимание замглавы Минстроя.
"Если у застройщика не будет хватать денег на то, чтобы покрыть счета эскроу, банк возьмет с 50-процентным дисконтом квартиры, которые не распроданы, закроет по документам часть кредита, на которую не хватило застройщику свободных денег, и останется с этими квартирами, которые будет спокойно продавать по рынку. У банка ничего не произойдет, он в конце все равно заработает. А застройщику чего делать-то? Как ему новые проекты начинать? У него после раскрытия эскроу ни свободных квартир, ни денег. А банк заработал на проектном финансировании, на сумасшедших процентах, на бриджах, на ипотеке и еще получил с дисконтом в 50% свободные квартиры", – посетовал чиновник.
Строительство ЖК Добролюбов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку
9 июня, 18:42
 
ЭкономикаОбществоНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала