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Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья

Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минстрой обеспокоен ростом доли рассрочек в продажах жилья

Министерство строительство и ЖКХ обеспокоено тем, что банки требуют от застройщиков жилья наращивать долю рассрочек в продажах для поддержания их темпов, заявил | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:40+0300

2025-07-03T11:40+0300

2025-07-03T11:40+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Министерство строительство и ЖКХ обеспокоено тем, что банки требуют от застройщиков жилья наращивать долю рассрочек в продажах для поддержания их темпов, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге. По его словам, рассрочки на рынке новостроек в том объеме, которого они достигли сейчас, "это точно нехорошо". "В большинстве случаев тот объем рассрочки, который сегодня идет в модели (финансирования у банков – ред.), точно не стимулирует увеличение доступности жилья", – сказал Стасишин. Замминистра отметил, что сегодня инициаторами роста доли рассрочек в продажах девелоперов жилья являются банки, которые не хотят менять уже утвержденные модели проектного финансирования. "Очень хочется посмотреть на ту модель, к которой придет банк вместе с застройщиком при раскрытии счетов эскроу – хватит ли у застройщика денег, аккумулированных на счетах эскроу, с учетом капитализации процентов для того, чтобы покрыть тот кредит, который был взят, и те проценты, которые сформировались <…> Те банки, которые требуют от застройщиков поддержания темпов продаж, описанных в моделях, будут нести ответственность вместе с застройщиками за то, что они сотворили", – подчеркнул он. При этом банки, заставляя девелоперов для поддержания темпов продаж увеличивать долю рассрочек, несут намного меньшие риски, чем строительные компании, обратил внимание замглавы Минстроя. "Если у застройщика не будет хватать денег на то, чтобы покрыть счета эскроу, банк возьмет с 50-процентным дисконтом квартиры, которые не распроданы, закроет по документам часть кредита, на которую не хватило застройщику свободных денег, и останется с этими квартирами, которые будет спокойно продавать по рынку. У банка ничего не произойдет, он в конце все равно заработает. А застройщику чего делать-то? Как ему новые проекты начинать? У него после раскрытия эскроу ни свободных квартир, ни денег. А банк заработал на проектном финансировании, на сумасшедших процентах, на бриджах, на ипотеке и еще получил с дисконтом в 50% свободные квартиры", – посетовал чиновник.

https://1prime.ru/20250609/rassrochka-858344512.html

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общество , недвижимость