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Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс России предложил создать национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах на... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:21+0300

2025-07-03T15:21+0300

2025-07-03T15:21+0300

россия

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минтранс России предложил создать национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается создание специального целевого фонда - Национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, основанный на модели доверительного управления, - как дополнительного элемента в механизме финансового обеспечения публичных расходов на предупреждение и ликвидацию последствий разлива нефти и нефтепродуктов, учитывая, что "публичный интерес заключается в максимально быстром и полном восстановлении нарушенного природного ресурса", - говорится в материалах к проекту. Уточняется, что национальный фонд планируется формировать за счет аварийно-спасательного сбора и доходов от управления денежными средствами и иным имуществом фонда, а также иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250313/sud-855735515.html

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