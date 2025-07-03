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Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти
Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти
Минтранс России предложил создать национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах на... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:21+0300
2025-07-03T15:21+0300
2025-07-03T15:21+0300
россия
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минтранс России предложил создать национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. "Законопроектом предусматривается создание специального целевого фонда - Национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, основанный на модели доверительного управления, - как дополнительного элемента в механизме финансового обеспечения публичных расходов на предупреждение и ликвидацию последствий разлива нефти и нефтепродуктов, учитывая, что "публичный интерес заключается в максимально быстром и полном восстановлении нарушенного природного ресурса", - говорится в материалах к проекту. Уточняется, что национальный фонд планируется формировать за счет аварийно-спасательного сбора и доходов от управления денежными средствами и иным имуществом фонда, а также иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
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россия
Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти
Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефтепродуктов
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минтранс России предложил создать национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, говорится в материалах на портале проектов федеральных нормативных правовых актов.
"Законопроектом предусматривается создание специального целевого фонда - Национальный фонд обеспечения готовности и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, основанный на модели доверительного управления, - как дополнительного элемента в механизме финансового обеспечения публичных расходов на предупреждение и ликвидацию последствий разлива нефти и нефтепродуктов, учитывая, что "публичный интерес заключается в максимально быстром и полном восстановлении нарушенного природного ресурса", - говорится в материалах к проекту.
Уточняется, что национальный фонд планируется формировать за счет аварийно-спасательного сбора и доходов от управления денежными средствами и иным имуществом фонда, а также иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
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