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Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов
Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов - 03.07.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T01:18+0300
2025-07-03T01:18+0300
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы ОМС или в виде отдельной государственной социальной гарантии", - сказано в письме. В документе отмечается, что в действующей редакции базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусмотрено оказание услуг по зубопротезированию за счет средств федерального бюджета, а также данные услуги не входят в перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС. Между тем, по словам политика, стоматологическая ортопедия - неотъемлемая часть полноценного медицинского обслуживания, непосредственно влияющая на качество жизни, трудоспособность и общее состояние здоровья граждан, прежде всего лиц пожилого возраста, инвалидов и социально уязвимых групп. Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием, зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов РФ либо отдельных ведомственных решений. "При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым", - сказал Миронов РИА Новости. Депутат считает, что в отсутствие федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".
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общество
Общество
01:18 03.07.2025
 
Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов

Миронов предложил сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы ОМС или в виде отдельной государственной социальной гарантии", - сказано в письме.
В документе отмечается, что в действующей редакции базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусмотрено оказание услуг по зубопротезированию за счет средств федерального бюджета, а также данные услуги не входят в перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС.
Между тем, по словам политика, стоматологическая ортопедия - неотъемлемая часть полноценного медицинского обслуживания, непосредственно влияющая на качество жизни, трудоспособность и общее состояние здоровья граждан, прежде всего лиц пожилого возраста, инвалидов и социально уязвимых групп.
Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием, зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов РФ либо отдельных ведомственных решений.
"При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым", - сказал Миронов РИА Новости.
Депутат считает, что в отсутствие федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".
 
Общество
 
 
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