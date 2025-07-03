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Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку

Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку - 03.07.2025, ПРАЙМ

Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку

Россиянки со званием "Мать-героиня" вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:05+0300

2025-07-03T15:05+0300

2025-07-03T15:06+0300

экономика

общество

рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россиянки со званием "Мать-героиня" вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг на заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство разработало законопроект о распространении всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев труда, на женщин со званием "Мать-героиня". "Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей", - сообщил Мишустин. Как отметил председатель правительства, матери-героини, которым поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года. "️Средства также будут индексироваться ежегодно", - добавил Мишустин.

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общество , рф, михаил мишустин