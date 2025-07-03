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Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку - 03.07.2025, ПРАЙМ
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
Россиянки со званием "Мать-героиня" вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:05+0300
2025-07-03T15:06+0300
экономика
общество
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россиянки со званием "Мать-героиня" вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг на заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство разработало законопроект о распространении всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев труда, на женщин со званием "Мать-героиня". "Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей", - сообщил Мишустин. Как отметил председатель правительства, матери-героини, которым поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года. "️Средства также будут индексироваться ежегодно", - добавил Мишустин.
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общество , рф, михаил мишустин
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин
15:05 03.07.2025 (обновлено: 15:06 03.07.2025)
 
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку

Мишустин: "матери-героини" будут получать ежемесячное обеспечение в 36,5 тысяч рублей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк" Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россиянки со званием "Мать-героиня" вместе с пенсией будут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг на заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство разработало законопроект о распространении всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев труда, на женщин со званием "Мать-героиня".
"Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей", - сообщил Мишустин.
Как отметил председатель правительства, матери-героини, которым поступает пенсия, смогут получить средства и за текущий год в первом полугодии 2026 года.
"️Средства также будут индексироваться ежегодно", - добавил Мишустин.
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