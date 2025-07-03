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Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике
Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике - 03.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:06+0300
2025-07-03T15:06+0300
экономика
общество
михаил мишустин
дмитрий григоренко
госдума
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль. "По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством. "Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он. Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года. "Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.
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общество , михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума
Экономика, Общество , Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Госдума
15:06 03.07.2025
 
Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике

Мишустин поручил взять под контроль принятие закона о платформенной экономике

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль.
"По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством.
"Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года.
"Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.
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ЭкономикаОбществоМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоГосдума
 
 
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