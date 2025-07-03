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Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике

Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике - 03.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:06+0300

2025-07-03T15:06+0300

2025-07-03T15:06+0300

экономика

общество

михаил мишустин

дмитрий григоренко

госдума

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять эту работу под личный контроль. "По поручению президента рассмотрим законопроект о платформенной экономике. Сегодня растет электронная торговля, все больше спрос набирают маркетплейсы, сервисы, которые позволяют в удобном формате заказывать и оплачивать товары, услуги. Важно сформировать прозрачную, эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, и что очень важно - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через эти площадки свою продукцию", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что соответствующая законодательная инициатива подготовлена правительством. "Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.), возьмите, пожалуйста, на личный контроль исполнение поручения президента по ускоренному принятию закона о платформенной экономике. Здесь нужно обеспечить координацию с Госдумой по этому вопросу", - добавил он. Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года. "Рассчитываем, что все предлагаемые изменения помогут наладить слаженное взаимодействие маркетплейсов, их партнеров и пользователей, учесть интересы каждого участника и, конечно, станут способствовать развитию российских цифровых платформ и усилению их конкурентоспособности", - подчеркнул премьер-министр.

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общество , михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума