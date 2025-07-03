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МВД составило портрет курьера из мошеннических схем - 03.07.2025, ПРАЙМ
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МВД составило портрет курьера из мошеннических схем
МВД составило портрет курьера из мошеннических схем - 03.07.2025, ПРАЙМ
МВД составило портрет курьера из мошеннических схем
Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:22+0300
2025-07-03T09:22+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан. В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", - говорится в Telegram-канале управления. К типичным группам риска, по данным ведомства, относятся: студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), лица, испытывающие нехватку финансовых средств, при этом многие не имеют судимости до первого задержания.
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общество , мвд
Мошенничество, Общество , МВД
09:22 03.07.2025
 
МВД составило портрет курьера из мошеннических схем

МВД: мошенники нанимают молодежь в качестве курьеров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, ранее судимых граждан старше 40 лет, а также приезжих нанимают мошенники в качестве курьеров, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Пехота" мошенников – это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан. В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", - говорится в Telegram-канале управления.
К типичным группам риска, по данным ведомства, относятся: студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), лица, испытывающие нехватку финансовых средств, при этом многие не имеют судимости до первого задержания.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
Вчера, 12:36
 
МошенничествоОбществоМВД
 
 
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