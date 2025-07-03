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В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - 03.07.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества
Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:08+0300
2025-07-03T13:08+0300
мошенничество
общество
рф
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении. В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт. Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке". "Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.
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общество , рф, федресурс
Мошенничество, Общество , РФ, Федресурс
13:08 03.07.2025
 
В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

МВД рассказало, как самостоятельно защитить себя от цифрового мошенничества

© fotolia.com / thanatipИнтернет покупки
Интернет покупки - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / thanatip
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении.
В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт.
Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке".
"Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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09:22
 
МошенничествоОбществоРФФедресурс
 
 
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