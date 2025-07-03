https://1prime.ru/20250703/mvd-859139052.html

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества - 03.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:08+0300

2025-07-03T13:08+0300

2025-07-03T13:08+0300

мошенничество

общество

рф

федресурс

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Каждый россиянин может обезопасить себя от цифрового мошенничества, установив самозапрет на кредиты и антивирусное ПО, а также если регулярно будет проверять данные на предмет утечек и вести контроль активности на "Госуслугах", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Даже если вы не IT-специалист, вы можете закрыть "цифровые двери" перед мошенниками: запретить оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении. В опубликованных полицейскими материалами, подготовленными совместно с сенатором РФ Артёмом Шейкиным, уточняется, что обязательно необходимо включить двухфакторную аутентификацию, настроить лимиты и уведомления в банковских приложениях и проверить количество оформленных на ваше имя сим-карт. Кроме того, каждые три месяца на "Госуслугах", "Госключе" и Федресурсе следует вести контроль активности. Рекомендуется мониторить покупки в "Честном знаке". "Госключ" - это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы.

https://1prime.ru/20250703/mvd-859127279.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, федресурс