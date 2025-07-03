https://1prime.ru/20250703/nabiullina-859141633.html
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе в России необоснованными
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе в России необоснованными - 03.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе в России необоснованными
Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:57+0300
2025-07-03T13:57+0300
2025-07-03T14:11+0300
банк россии
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России, комментируя вопрос об опасениях о банковском кризисе."Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой - это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - добавила она.
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банки, эльвира набиуллина
Банк России, Банки, Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала опасения о банковском кризисе в России необоснованными
Набиуллина: опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны, банковская система РФ хорошо капитализирована, увеличение доли проблемных активов незначительно, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России, комментируя вопрос об опасениях о банковском кризисе.
"Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой - это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - добавила она.
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