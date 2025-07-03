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ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала
Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:35+0300
2025-07-03T14:35+0300
банк россии
общество
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
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общество , эльвира набиуллина
Банк России, Общество , Эльвира Набиуллина
14:35 03.07.2025
 
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала

Набиуллина: для развития рынка капитала нужны стимулы для инвесторов и эмитентов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом
10:56
 
Банк РоссииОбществоЭльвира Набиуллина
 
 
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