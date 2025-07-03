https://1prime.ru/20250703/nabiullina-859143811.html
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала
Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:35+0300
2025-07-03T14:35+0300
2025-07-03T14:35+0300
банк россии
общество
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
https://1prime.ru/20250703/tsb-859131840.html
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общество , эльвира набиуллина
Банк России, Общество , Эльвира Набиуллина
ЦБ вырабатывает стимулы для инвесторов для развития рынка капитала
Набиуллина: для развития рынка капитала нужны стимулы для инвесторов и эмитентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Для развития рынка капитала в России нужны стимулы не только для инвесторов, но и для эмитентов, ЦБ вырабатывает их, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы много внимания уделяем стимулам для инвесторов, это очень правильно, но для того, чтобы развить рынок капитала, нам нужны не только стимулы для инвесторов, но и стимулы для эмитентов…. Мы считаем, что должен быть такой комплексный подход, стимулы для инвесторов и для эмитентов, вырабатываем их сейчас в процессе дискуссии, наверное, все меры не перечислишь", - сказала она во время пресс-конференции в ходе Финансового конгресса Банка России.
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