https://1prime.ru/20250703/nabiullina-859144451.html
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России
Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:43+0300
2025-07-03T14:43+0300
2025-07-03T14:43+0300
банк россии
общество
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/82894/26/828942690_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_d867807f974c4a739ef4d64aca3ffd07.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
https://1prime.ru/20241115/reshetnikov-852839676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82894/26/828942690_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_3d1d116650fd6b494c045341de16ab2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , эльвира набиуллина
Банк России, Общество , Эльвира Набиуллина
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России
Набиуллина: ЦБ видит признаки ослабления напряженности на рынке труда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров