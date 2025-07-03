https://1prime.ru/20250703/nabiullina-859144451.html

ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России

ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России

Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:43+0300

2025-07-03T14:43+0300

2025-07-03T14:43+0300

банк россии

общество

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/82894/26/828942690_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_d867807f974c4a739ef4d64aca3ffd07.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

https://1prime.ru/20241115/reshetnikov-852839676.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эльвира набиуллина