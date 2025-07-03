Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250703/nabiullina-859144451.html
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России
Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:43+0300
2025-07-03T14:43+0300
банк россии
общество
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/82894/26/828942690_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_d867807f974c4a739ef4d64aca3ffd07.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
https://1prime.ru/20241115/reshetnikov-852839676.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82894/26/828942690_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_3d1d116650fd6b494c045341de16ab2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , эльвира набиуллина
Банк России, Общество , Эльвира Набиуллина
14:43 03.07.2025
 
ЦБ отметил признаки ослабления напряженности на рынке труда России

Набиуллина: ЦБ видит признаки ослабления напряженности на рынке труда

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России видит признаки ослабления напряженности на рынке труда РФ, но системного разворота пока нет, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. Но некоторые признаки. Пока сказать о системном развороте невозможно, и поэтому нельзя говорить о рисках переохлаждения, потому что это должно было быть видно на данных по рынку труда", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров
15 ноября 2024, 11:43
 
Банк РоссииОбществоЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала