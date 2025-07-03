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СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США
Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:31+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. "Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы. "С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал.
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Политика, Общество , Гаага, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США
Euractiv: члены НАТО готовятся к возможному сокращению численности войск США
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы.
"С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал.
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