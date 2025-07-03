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СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США - 03.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США
Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:31+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. "Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы. "С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал.
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общество , гаага, сша, европа, владимир путин, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, Общество , Гаага, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
09:31 03.07.2025
 
СМИ: НАТО готовится к возможному сокращению численности войск США

Euractiv: члены НАТО готовятся к возможному сокращению численности войск США

© flickr.com / U.S. Army Europe ImagesПоднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© flickr.com / U.S. Army Europe Images
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы.
"С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих", - добавляет портал.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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ПолитикаОбществоГаагаСШАЕВРОПАВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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