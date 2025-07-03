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Спрос на российскую нефть со стороны БРИКС превысил доступные объемы

Спрос на российскую нефть со стороны БРИКС превысил доступные объемы - 03.07.2025, ПРАЙМ

Спрос на российскую нефть со стороны БРИКС превысил доступные объемы

Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T08:08+0300

2025-07-03T08:08+0300

2025-07-03T08:08+0300

энергетика

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть превышает доступные объемы, большая часть из которых уже законтрактована, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Партнеры из БРИКС уже открыто заявляют о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов, которые находятся под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по нефти мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос превышает доступные объемы - все законтрактовано, новых доступных объемов мало. Недостатка спроса мы не видим", - сказал он. По словам Маршавина, помимо поставок энергоресурсов, партнеры из БРИКС также заинтересованы в российском опыте торговли в условиях санкций. Замминистра напомнил, что Россия в 2022 году смогла не только переориентировать экспорт, но и сохранить его объемы. В связи с этим РФ готова предложить свою помощь для создания совместной экономической инфраструктуры. "Если мы создадим неуязвимую для внешнего воздействия систему, и у нас будут собственные платежные механизмы и логистика, то уже никакой потребности в долларе и западных рейтингах не будет", - заключил он.

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