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Нефть дешевеет перед выходом статистики по США
Нефть дешевеет перед выходом статистики по США - 03.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет перед выходом статистики по США
Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются перед выходом статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:29+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются перед выходом статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,29%, до 68,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 67,29 доллара. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией позднее в четверг статистики по безработице в США, которая может отразиться на стоимости доллара. Сырьевые цены чувствительны к изменению курса американской валюты. Также трейдеры продолжают отыгрывать данные по запасам в США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня выросли на 3,8 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона баррелей. Рынки продолжают вместе с этим ожидать решений ОПЕК+ до добыче. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август. "Мы полагаем, что мы будем находиться на грани ухода к еще большему структурному смягчению в течение следующих нескольких месяцев", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen), который указывает на сезонное и структурное ослабление роста нефтяного спроса и дальнейшее наращивание добычи ОПЕК+.
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общество , сша, саудовская аравия, ирак, опек
Экономика, Общество , США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Нефть дешевеет перед выходом статистики по США
Цена нефти марки Brent опускалась до 68,91 доллара за баррель
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются перед выходом статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,29%, до 68,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 67,29 доллара.
Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией позднее в четверг статистики по безработице в США, которая может отразиться на стоимости доллара. Сырьевые цены чувствительны к изменению курса американской валюты.
Также трейдеры продолжают отыгрывать данные по запасам в США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня выросли на 3,8 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона баррелей.
Рынки продолжают вместе с этим ожидать решений ОПЕК+ до добыче. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август.
"Мы полагаем, что мы будем находиться на грани ухода к еще большему структурному смягчению в течение следующих нескольких месяцев", - приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen), который указывает на сезонное и структурное ослабление роста нефтяного спроса и дальнейшее наращивание добычи ОПЕК+.
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+