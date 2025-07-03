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"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке
"Норникель" понизил прогноз профицита на мировом рынке никеля со 150 тысяч тонн до 120 тысяч тонн в 2025 году, ждет 130 тысяч тонн в 2026 году, следует из... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:14+0300
2025-07-03T13:14+0300
2025-07-03T13:16+0300
экономика
норникель
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" понизил прогноз профицита на мировом рынке никеля со 150 тысяч тонн до 120 тысяч тонн в 2025 году, ждет 130 тысяч тонн в 2026 году, следует из сообщения компании. "Мы понизили прогноз профицита рынка никеля до 120 тысяч тонн в 2025 году и 130 тысяч тонн в 2026 году, но итоговая величина профицита будет во многом зависеть от устойчивости спроса на первоклассный (Class 1) никель в Китае", – говорится в пятнадцатом обзоре "Норникеля" рынков никеля, меди и металлов платиновой группы. Ранее, в феврале, "Норникель" прогнозировал профицит никеля на мировом рынке в 150 тысяч тонн в 2025 году.
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норникель
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке до 120 тысяч тонн
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" понизил прогноз профицита на мировом рынке никеля со 150 тысяч тонн до 120 тысяч тонн в 2025 году, ждет 130 тысяч тонн в 2026 году, следует из сообщения компании.
"Мы понизили прогноз профицита рынка никеля до 120 тысяч тонн в 2025 году и 130 тысяч тонн в 2026 году, но итоговая величина профицита будет во многом зависеть от устойчивости спроса на первоклассный (Class 1) никель в Китае", – говорится в пятнадцатом обзоре "Норникеля" рынков никеля, меди и металлов платиновой группы.
Ранее, в феврале, "Норникель" прогнозировал профицит никеля на мировом рынке в 150 тысяч тонн в 2025 году.
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"