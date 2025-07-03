https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139629.html

"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году

"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ

"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году

"Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:20+0300

2025-07-03T13:20+0300

2025-07-03T13:20+0300

экономика

африка

норникель

промышленность

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем обзоре рынка металлов. "По нашим ожиданиям, в 2025 году рынок меди будет близок к балансу: спрос прогнозируется на уровне 27,3 миллиона тонн, предложение - 27,2 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 28,1 и 28,3 миллиона тонн соответственно, что позволит сохранить относительную сбалансированность на рынке. В то же время, даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках (в настоящее время они находятся на 5 днях потребления) может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спотовом рынке", - сказано в сообщении. Там также отметили, что снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений на фоне дальнейшего роста спроса могут обострить дефицит на рынке во второй половине десятилетия, несмотря на рост инвестиций в Африке и других развивающихся регионах.

https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139477.html

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африка, норникель, промышленность