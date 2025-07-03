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"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139629.html
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
"Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:20+0300
2025-07-03T13:20+0300
экономика
африка
норникель
промышленность
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем обзоре рынка металлов. "По нашим ожиданиям, в 2025 году рынок меди будет близок к балансу: спрос прогнозируется на уровне 27,3 миллиона тонн, предложение - 27,2 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 28,1 и 28,3 миллиона тонн соответственно, что позволит сохранить относительную сбалансированность на рынке. В то же время, даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках (в настоящее время они находятся на 5 днях потребления) может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спотовом рынке", - сказано в сообщении. Там также отметили, что снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений на фоне дальнейшего роста спроса могут обострить дефицит на рынке во второй половине десятилетия, несмотря на рост инвестиций в Африке и других развивающихся регионах.
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африка, норникель, промышленность
Экономика, АФРИКА, Норникель, Промышленность
13:20 03.07.2025
 
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году

"Норникель": мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем обзоре рынка металлов.
"По нашим ожиданиям, в 2025 году рынок меди будет близок к балансу: спрос прогнозируется на уровне 27,3 миллиона тонн, предложение - 27,2 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 28,1 и 28,3 миллиона тонн соответственно, что позволит сохранить относительную сбалансированность на рынке. В то же время, даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках (в настоящее время они находятся на 5 днях потребления) может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спотовом рынке", - сказано в сообщении.
Там также отметили, что снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений на фоне дальнейшего роста спроса могут обострить дефицит на рынке во второй половине десятилетия, несмотря на рост инвестиций в Африке и других развивающихся регионах.
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке
13:14
 
ЭкономикаАФРИКАНорникельПромышленность
 
 
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