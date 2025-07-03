https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139629.html
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
"Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:20+0300
2025-07-03T13:20+0300
2025-07-03T13:20+0300
экономика
африка
норникель
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем обзоре рынка металлов. "По нашим ожиданиям, в 2025 году рынок меди будет близок к балансу: спрос прогнозируется на уровне 27,3 миллиона тонн, предложение - 27,2 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 28,1 и 28,3 миллиона тонн соответственно, что позволит сохранить относительную сбалансированность на рынке. В то же время, даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках (в настоящее время они находятся на 5 днях потребления) может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спотовом рынке", - сказано в сообщении. Там также отметили, что снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений на фоне дальнейшего роста спроса могут обострить дефицит на рынке во второй половине десятилетия, несмотря на рост инвестиций в Африке и других развивающихся регионах.
https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139477.html
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, норникель, промышленность
Экономика, АФРИКА, Норникель, Промышленность
"Норникель" ожидает, что рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
"Норникель": мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что мировой рынок меди будет близок к балансу в 2025 году, в 2026 году ожидается рост спроса и предложения, сообщила компания в своем обзоре рынка металлов.
"По нашим ожиданиям, в 2025 году рынок меди будет близок к балансу: спрос прогнозируется на уровне 27,3 миллиона тонн, предложение - 27,2 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 28,1 и 28,3 миллиона тонн соответственно, что позволит сохранить относительную сбалансированность на рынке. В то же время, даже небольшое превышение потребления над производством в условиях низких запасов на биржевых площадках (в настоящее время они находятся на 5 днях потребления) может привести к ценовой нестабильности из-за нехватки металла на спотовом рынке", - сказано в сообщении.
Там также отметили, что снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений на фоне дальнейшего роста спроса могут обострить дефицит на рынке во второй половине десятилетия, несмотря на рост инвестиций в Африке и других развивающихся регионах.
"Норникель" понизил прогноз профицита никеля на мировом рынке