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"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139940.html
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита на мировом рынке платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году, а на рынке... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:27+0300
2025-07-03T13:27+0300
экономика
норникель
промышленность
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз дефицита на мировом рынке платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году, а на рынке палладия ожидает сбалансированную ситуацию в 2025 и 2026 годах, сообщила компания. "С учетом инвестиционного спроса со стороны ETF-фондов, розничных покупателей слитков и монет, а также государственных и корпоративных структур, мы прогнозируем дефицит на рынке платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году, расширяющийся до 0,3 миллиона унций в 2026 году. В случае палладия инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на баланс рынка, поэтому мы ожидаем сбалансированную ситуацию в 2025-2026 годах", - говорится в обзоре рынка металлов, подготовленного компанией. Уточняется, что без учета инвестиционного спроса рынки платины и палладия останутся номинально сбалансированными в 2025-2026 годах.
https://1prime.ru/20250703/nornikel-859139629.html
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норникель, промышленность
Экономика, Норникель, Промышленность
13:27 03.07.2025
 
"Норникель" подтвердил прогноз дефицита платины в 2025 году

"Норникель" прогнозирует дефицит платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз дефицита на мировом рынке платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году, а на рынке палладия ожидает сбалансированную ситуацию в 2025 и 2026 годах, сообщила компания.
"С учетом инвестиционного спроса со стороны ETF-фондов, розничных покупателей слитков и монет, а также государственных и корпоративных структур, мы прогнозируем дефицит на рынке платины в 0,2 миллиона унций в 2025 году, расширяющийся до 0,3 миллиона унций в 2026 году. В случае палладия инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на баланс рынка, поэтому мы ожидаем сбалансированную ситуацию в 2025-2026 годах", - говорится в обзоре рынка металлов, подготовленного компанией.
Уточняется, что без учета инвестиционного спроса рынки платины и палладия останутся номинально сбалансированными в 2025-2026 годах.
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ЭкономикаНорникельПромышленность
 
 
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