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Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны
Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны
Россия в последние годы значительно переориентировала внешнюю торговлю на рынки дружественных государств, экспорт в такие страны составляет более 85%, импорт -... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:11+0300
2025-07-03T12:14+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в последние годы значительно переориентировала внешнюю торговлю на рынки дружественных государств, экспорт в такие страны составляет более 85%, импорт - около 75%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Выступая в четверг на стратегической сессии во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), посвященной подготовке кадров для внешней экономической деятельности, он напомнил, что задача повышения несырьевого экспорта является важным направлением деятельности правительства. "К 2030 году поставлена задача увеличить несырьевой, неэнергетический экспорт примерно до 250 миллиардов долларов. Это примерно в два раза больше, чем по итогам прошлого года, и конечно, здесь ключевым фактором является интеграция нашей экономики в мировую экономику", - сказал вице-премьер. При этом, добавил Новак, за последние годы произошли значительные изменения в структуре и географии внешнеэкономической деятельности России на фоне тех изменений, которые происходят в мире: расширение практики санкционных ограничений, тарифные войны, изменение транспортных потоков, региональная трансформация. "В этих условиях, безусловно, Россия в последние годы активно переориентировала торговлю с Европой и США на рынки дружественных стран, речь идет в первую очередь о Китае, Индии, странах Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока. Все это позволяет нам сегодня расширять нашу географию и укреплять экономическую интеграцию", - продолжил Новак. "Что касается целевых показателей, я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла от 46% до 82%, и достигает порядка 550 миллиардов долларов. Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта, он составляет уже около 75%", - добавил он. При этом, подчеркнул Новак, происходят изменения и в товарной структуре, растет доля несырьевого, неэнергетического экспорта.
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европа, сша, китай, александр новак, россия
Экономика, ЕВРОПА, США, КИТАЙ, Александр Новак, РОССИЯ
12:11 03.07.2025 (обновлено: 12:14 03.07.2025)
 
Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны

Новак: экспорт России в дружественные страны составляет 85%, импорт - 75%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в последние годы значительно переориентировала внешнюю торговлю на рынки дружественных государств, экспорт в такие страны составляет более 85%, импорт - около 75%, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Выступая в четверг на стратегической сессии во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), посвященной подготовке кадров для внешней экономической деятельности, он напомнил, что задача повышения несырьевого экспорта является важным направлением деятельности правительства.
"К 2030 году поставлена задача увеличить несырьевой, неэнергетический экспорт примерно до 250 миллиардов долларов. Это примерно в два раза больше, чем по итогам прошлого года, и конечно, здесь ключевым фактором является интеграция нашей экономики в мировую экономику", - сказал вице-премьер.
При этом, добавил Новак, за последние годы произошли значительные изменения в структуре и географии внешнеэкономической деятельности России на фоне тех изменений, которые происходят в мире: расширение практики санкционных ограничений, тарифные войны, изменение транспортных потоков, региональная трансформация.
"В этих условиях, безусловно, Россия в последние годы активно переориентировала торговлю с Европой и США на рынки дружественных стран, речь идет в первую очередь о Китае, Индии, странах Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока. Все это позволяет нам сегодня расширять нашу географию и укреплять экономическую интеграцию", - продолжил Новак.
"Что касается целевых показателей, я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла от 46% до 82%, и достигает порядка 550 миллиардов долларов. Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта, он составляет уже около 75%", - добавил он.
При этом, подчеркнул Новак, происходят изменения и в товарной структуре, растет доля несырьевого, неэнергетического экспорта.
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