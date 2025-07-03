https://1prime.ru/20250703/novak-859136356.html

Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны

Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны - 03.07.2025, ПРАЙМ

Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны

Россия в последние годы значительно переориентировала внешнюю торговлю на рынки дружественных государств, экспорт в такие страны составляет более 85%, импорт -... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:11+0300

2025-07-03T12:11+0300

2025-07-03T12:14+0300

экономика

европа

сша

китай

александр новак

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в последние годы значительно переориентировала внешнюю торговлю на рынки дружественных государств, экспорт в такие страны составляет более 85%, импорт - около 75%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Выступая в четверг на стратегической сессии во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), посвященной подготовке кадров для внешней экономической деятельности, он напомнил, что задача повышения несырьевого экспорта является важным направлением деятельности правительства. "К 2030 году поставлена задача увеличить несырьевой, неэнергетический экспорт примерно до 250 миллиардов долларов. Это примерно в два раза больше, чем по итогам прошлого года, и конечно, здесь ключевым фактором является интеграция нашей экономики в мировую экономику", - сказал вице-премьер. При этом, добавил Новак, за последние годы произошли значительные изменения в структуре и географии внешнеэкономической деятельности России на фоне тех изменений, которые происходят в мире: расширение практики санкционных ограничений, тарифные войны, изменение транспортных потоков, региональная трансформация. "В этих условиях, безусловно, Россия в последние годы активно переориентировала торговлю с Европой и США на рынки дружественных стран, речь идет в первую очередь о Китае, Индии, странах Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока. Все это позволяет нам сегодня расширять нашу географию и укреплять экономическую интеграцию", - продолжил Новак. "Что касается целевых показателей, я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла от 46% до 82%, и достигает порядка 550 миллиардов долларов. Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта, он составляет уже около 75%", - добавил он. При этом, подчеркнул Новак, происходят изменения и в товарной структуре, растет доля несырьевого, неэнергетического экспорта.

https://1prime.ru/20250702/selkhoz-859098924.html

европа

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, китай, александр новак, россия