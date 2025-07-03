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Российский рынок акций немного повысился в основную сессию четверга

Российский рынок акций немного повысился в основную сессию четверга - 03.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного повысился в основную сессию четверга

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга немного повысился, оставшись в диапазоне 2800-2850 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T19:48+0300

2025-07-03T19:48+0300

2025-07-03T19:48+0300

экономика

сша

владимир путин

дональд трамп

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга немного повысился, оставшись в диапазоне 2800-2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,29%, до 2823,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,14%, до 1186,21 пункта, долларовый РТС - на 0,12%, до 1128,94 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс растерял скромный рост основной сессии. Рынок слегка поднялся Российский рынок акций в основную сессию четверга немного повысился, оставшись в узком коридоре немного выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи в четверг предпринял новую попытку продвижения к промежуточному сопротивлению у 2860 пунктов. Поддержку оказали геополитические новости, снижение годовой инфляции и новые сигналы ЦБ. Российский президент Владимир Путин днем анонсировал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги ПИКа (+3,5%), "Совкомфлота" (+3,2%), "Хэдхантера" (+2,8%), "Северстали" (+2,5%). Упали в цене бумаги ЮГК (-9,3%), "Норникеля" (-2,7%), МТС (-2,1%), ВТБ (-1,8%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,8%, до 68,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 97,2 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС не удержались у максимумов дня, сохраняя осторожный настрой, несмотря на заявления советника председателя Банка России Тремасова о высокой вероятности рассмотрения варианта снижения ключевой ставки в июле как минимум на один процентный пункт, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом была более осторожна в своих прогнозах, добавляет она, рассуждая о факторах динамики рынка. В конце недели высокой торговой активности не ожидается, но волатильность могут спровоцировать геополитические заявления, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 июля – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250703/yuan-859157152.html

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сша, владимир путин, дональд трамп, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"