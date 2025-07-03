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В ООН оценили потери Азербайджана от российского рынка

В ООН оценили потери Азербайджана от российского рынка - 03.07.2025, ПРАЙМ

В ООН оценили потери Азербайджана от российского рынка

Азербайджанский бизнес в случае утраты российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов - это 4,4% от всех поставок страны за рубеж, подсчитало РИА | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T04:16+0300

2025-07-03T04:16+0300

2025-07-03T04:16+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Азербайджанский бизнес в случае утраты российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов - это 4,4% от всех поставок страны за рубеж, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. При этом Россия поставляет в Азербайджан всего 0,8% своего экспорта. Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом экспорт Азербайджана в Россию упал на 1,5%, а общий - на пятую часть. В то же время российский экспорт за 2024 год, по данным Банка России, составил 433,1 миллиарда долларов. Из них на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8% - 3,6 миллиарда долларов. Это на 15% больше, чем год назад. При этом по итогам 2024 года доля РФ в азербайджанском экспорте оказалась на максимальных значениях с 2020 года, а Азербайджана в российском достигла исторического максимума.

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общество , азербайджан, рф, оон, банк россия, банк россии