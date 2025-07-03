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Опрос показал, сколько работодателей не хватает во II квартале

Опрос показал, сколько работодателей не хватает во II квартале - 03.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько работодателей не хватает во II квартале

Российские работодатели испытывали наибольший дефицит разнорабочих, слесарей, инженеров и электриков во II квартале этого года, следует из результатов... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T03:12+0300

2025-07-03T03:12+0300

2025-07-03T03:12+0300

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские работодатели испытывали наибольший дефицит разнорабочих, слесарей, инженеров и электриков во II квартале этого года, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Чаще всего компаниям не хватало разнорабочих (33%) во втором квартале текущего года. За ними следуют слесари (23%), инженеры (22%) и электрики (21%). Дефицит водителей отмечают 13% респондентов, а менеджеров по продажам — 12%. Еще 11% не хватает строителей", - говорится в данных. Уточняется, что нехватку грузчиков ощущал каждый десятый работодатель (10%), а врачей - 7% компаний. Дефицит IT-специалистов наблюдался у 6% респондентов, бухгалтеров и экономистов - у 4%, юристов - у 3%. Сложности с поиском учителей испытывали 2% работодателей, а курьеров — 1%. Всего лишь 2% опрошенных не испытывали недостатка в кадрах. Согласно опросу, чуть более четверти (28%) работодателей по итогам II квартала года повысили зарплаты своим сотрудникам, 18% указали на рост использования инструментов на основе искусственного интеллекта. "Среди планируемых изменений в III квартале у 34% работодателей наиболее приоритетным является увеличение штата сотрудников. Также 23% респондентов нацелены на расширение географии бизнеса, а 21% собираются вводить новую систему премирования сотрудников", - говорится в данных. В исследовании, которое проводилось с 24 по 27 июня, поучаствовали более 300 представителей бизнеса из всех регионов России. Допустимая погрешность не приводится.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество