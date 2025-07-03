https://1prime.ru/20250703/oruzhie-859129112.html

СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной

СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной

Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:52+0300

2025-07-03T09:52+0300

2025-07-03T09:52+0300

вооружения

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя. "Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства. При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль.

https://1prime.ru/20250703/ukraina-859127618.html

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общество , украина, сша, израиль, дмитрий песков, сергей лавров, washington post, politico, nbc