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СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной
СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной
Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:52+0300
2025-07-03T09:52+0300
2025-07-03T09:52+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя. "Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства. При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль.
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общество , украина, сша, израиль, дмитрий песков, сергей лавров, washington post, politico, nbc
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, ИЗРАИЛЬ, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Washington Post, Politico, NBC
СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной
Bloomberg: приостановка поставок оружия Украине может быть временной
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя.
"Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства.
При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль.
В Раде сравнили приостановку поставок оружия США с нападением на Украину