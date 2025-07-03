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Патрушев назвал ключевые задачи для развития морской робототехники в России

Патрушев назвал ключевые задачи для развития морской робототехники в России - 03.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев назвал ключевые задачи для развития морской робототехники в России

Отечественные морские робототехнические комплексы находятся в начале своего развития, тогда как в мире эта техника активно разрабатывается, для улучшения... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:37+0300

2025-07-03T15:37+0300

2025-07-03T15:37+0300

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Отечественные морские робототехнические комплексы находятся в начале своего развития, тогда как в мире эта техника активно разрабатывается, для улучшения ситуации в России надо решить ряд ключевых задач, в том числе в сфере элементной базы, энергетических систем, внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Плановое заседание научно-экспертного совета Морской коллегии прошло в четверг в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт". Темой заседания было определение основных направлений развития морской робототехники и создания безэкипажных морских систем. "В современном мире растет значение применения робототехники, в том числе в сфере морской деятельности. Важная роль отводится созданию морских робототехнических комплексов в реализации военно-морской деятельности. С этой целью активно ведутся технологические разработки подводных аппаратов для океанографических исследований, работы подо льдом. Создаются противоминные комплексы и безэкипажные системы различных типов с высокими тактико-техническими характеристиками. Дальность применения отдельных из них может достигать 10 тысяч морских миль, а управление ими может осуществляться из любой точки мира на основе систем спутниковой связи", - отметил Патрушев. "Кроме того, активно ведутся разработка и внедрение инновационных материалов, средств связи и контроля обстановки, двигателей и программного обеспечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Одновременно прорабатываются принципиально новые стратегические и оперативно-тактические подходы по комплексному использованию морских робототехнических систем и иных средств поражения", - добавил он. В России морские робототехнические комплексы также разрабатываются, отметил Патрушев. "Однако работы по созданию морской робототехники и безэкипажных морских систем осуществляются преимущественно силами средних и малых компаний. При этом научный задел по ключевым высокотехнологичным компонентам морских беспилотных систем не сформирован, объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ является пока недостаточным. Кроме того, не сформирована система разработки конечных изделий и технологической кооперации, обеспечивающей ускорение создания морских робототехнических средств", - указал Патрушев. "Фактически, российские морские робототехнические комплексы находятся на начальной стадии своего развития", - подчеркнул помощник главы государства. По его словам, для развития передовых технологий в области морских автономных систем и робототехнических комплексов, в том числе для формирования определенного стратегией развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года перспективного облика ВМФ, требуется расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности российских морских робототехнических комплексов. "Необходимо обеспечить создание многофункциональных автономных необитаемых подводных аппаратов различного назначения и модульного типа, оснащенных системами высокоточной навигации с использованием спутникового и радио- позиционирования. Кроме того, важно увеличить автономность плавания за счёт создания новых энергетических систем и двигательных комплексов, адаптированных к использованию в морской среде. Не менее важной задачей является совершенствование отечественной элементной базы, являющейся основой систем управления, навигации и контроля обстановки", - перечислил Патрушев. Помимо этого, необходимо формирование научно-производственного центра компетенций и испытаний для обеспечения полного жизненного цикла морских робототехнических комплексов, отметил он. "Требуется широко развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта, позволяющие в автономном режиме обнаруживать, классифицировать, сопровождать и поражать назначенные цели", - добавил Патрушев. "Мною перечислены ключевые задачи, решение которых придаст необходимый импульс развитию морской робототехники и созданию безэкипажных морских систем", - заключил помощник президента.

https://1prime.ru/20250609/patrushev-858322103.html

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николай патрушев, россия