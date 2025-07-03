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В Кремле оценили процесс согласования сроков переговоров России и Украины
В Кремле оценили процесс согласования сроков переговоров России и Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили процесс согласования сроков переговоров России и Украины
В процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:14+0300
2025-07-03T12:14+0300
2025-07-03T12:16+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента, Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по украинскому урегулированию. Кроме того, необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам.
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общество , украина, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле оценили процесс согласования сроков переговоров России и Украины
Песков: в согласовании сроков нового раунда переговоров РФ и Украины нет затыков
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В процессе согласования сроков нового раунда переговоров России и Украины нет "затыков", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря президента, Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по украинскому урегулированию. Кроме того, необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам.
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