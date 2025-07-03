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Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:17+0300
2025-07-03T12:17+0300
2025-07-03T12:17+0300
политика
общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента", - отметил он в беседе с журналистами.Песков, говоря о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдет."Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет", - заметил он.
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общество , дмитрий песков, владимир путин
Политика, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Песков: вечером в четверг у Путина ожидается международный телефонный разговор
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вечером в четверг у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков, говоря о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдет.
"Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет", - заметил он.
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину