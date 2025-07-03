https://1prime.ru/20250703/peskov-859137083.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину

В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:23+0300

2025-07-03T12:23+0300

2025-07-03T12:23+0300

вооружения

общество

украина

сша

дмитрий песков

politico

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Также конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву. Журналист спросил Пескова, что о подобных процессах думают в Кремле. "Мы наблюдаем за ситуацией, еще раз, мы вчера, по-моему, говорили об этом. Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину, они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно", - сказал Песков. Он добавил, что, чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции.

https://1prime.ru/20250703/oruzhie-859129112.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, дмитрий песков, politico, nbc