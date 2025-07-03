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В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/peskov-859137083.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину
В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:23+0300
2025-07-03T12:23+0300
вооружения
общество
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Также конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву. Журналист спросил Пескова, что о подобных процессах думают в Кремле. "Мы наблюдаем за ситуацией, еще раз, мы вчера, по-моему, говорили об этом. Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину, они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно", - сказал Песков. Он добавил, что, чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции.
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общество , украина, сша, дмитрий песков, politico, nbc
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Дмитрий Песков, Politico, NBC
12:23 03.07.2025
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину

Песков: в России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России наблюдают за ситуацией с поставками вооружений на Украину, видят проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Также конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву.
Журналист спросил Пескова, что о подобных процессах думают в Кремле.
"Мы наблюдаем за ситуацией, еще раз, мы вчера, по-моему, говорили об этом. Ну, по всей видимости, просто не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину, они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно", - сказал Песков.
Он добавил, что, чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
СМИ полагают, что пауза в поставках оружия США Киеву может быть временной
09:52
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАДмитрий ПесковPoliticoNBC
 
 
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