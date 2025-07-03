https://1prime.ru/20250703/peskov-859137404.html

Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени" - 03.07.2025, ПРАЙМ

Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:25+0300

2025-07-03T12:25+0300

2025-07-03T12:25+0300

общество

владимир путин

дмитрий песков

аси

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.Песков также подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив превратилось в сильный и мощный институт.Он отметил, что выступят и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.

https://1prime.ru/20250703/peskov-859136717.html

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общество , владимир путин, дмитрий песков, аси, вэб