https://1prime.ru/20250703/peskov-859137404.html
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени" - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:25+0300
2025-07-03T12:25+0300
2025-07-03T12:25+0300
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.Песков также подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив превратилось в сильный и мощный институт.Он отметил, что выступят и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.
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общество , владимир путин, дмитрий песков, аси, вэб
Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков, АСИ, ВЭБ
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Песков: Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.
Песков также подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив превратилось в сильный и мощный институт.
Он отметил, что выступят и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор