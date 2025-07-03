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Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени" - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени" - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:25+0300
2025-07-03T12:25+0300
общество
владимир путин
дмитрий песков
аси
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.Песков также подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив превратилось в сильный и мощный институт.Он отметил, что выступят и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.
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общество , владимир путин, дмитрий песков, аси, вэб
Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков, АСИ, ВЭБ
12:25 03.07.2025
 
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Песков: Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"

© РИА Новости . Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Паулин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.
Песков также подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив превратилось в сильный и мощный институт.
Он отметил, что выступят и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.
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12:17
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковАСИВЭБ
 
 
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