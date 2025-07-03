https://1prime.ru/20250703/pmi--859126680.html
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта - 03.07.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:14+0300
2025-07-03T09:14+0300
2025-07-03T09:14+0300
экономика
индекс pmi
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/66/836996673_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_48d6056b43a9ac5ee113986a15a615db.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России с учетом сезонных колебаний составил 49,2 пункта в июне, снизившись с 52,2 пункта в мае, что свидетельствует о возобновлении снижения объемов производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Опрошенные компании предположили, что сдержанный клиентский спрос и более медленный рост новых продаж негативно сказались на деловой активности", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20250401/indeks-856272187.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/66/836996673_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_edc95c603842c2631a9420195f3c3f80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индекс pmi, россия
Экономика, индекс PMI, РОССИЯ
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта
S&P Global: индекс PMI в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России с учетом сезонных колебаний составил 49,2 пункта в июне, снизившись с 52,2 пункта в мае, что свидетельствует о возобновлении снижения объемов производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Опрошенные компании предположили, что сдержанный клиентский спрос и более медленный рост новых продаж негативно сказались на деловой активности", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей