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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта - 03.07.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:14+0300

2025-07-03T09:14+0300

2025-07-03T09:14+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июне снизился до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России с учетом сезонных колебаний составил 49,2 пункта в июне, снизившись с 52,2 пункта в мае, что свидетельствует о возобновлении снижения объемов производства в российских компаниях, предоставляющих услуги... Опрошенные компании предположили, что сдержанный клиентский спрос и более медленный рост новых продаж негативно сказались на деловой активности", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20250401/indeks-856272187.html

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