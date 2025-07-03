Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/pmi-859132643.html
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос - 03.07.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:06+0300
2025-07-03T11:16+0300
экономика
рынок
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, поднялся до 50,5 пункта с 49,7 пункта, предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, что совпало с предварительными данными. PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,7 пункта с 47,1 пункта в мае, предварительные данные предполагали рост индекса до 49,4 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 49,2 пункта с 49,3 пункта в мае при предварительной оценке в 48,5 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне увеличился до 49,6 пункта с 48,9 пункта, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 48,7 пункта.
https://1prime.ru/20250703/pmi--859126680.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика
Экономика, Рынок, Мировая экономика
11:06 03.07.2025 (обновлено: 11:16 03.07.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос

S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до 50,6 пункта

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Henner Damke
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, поднялся до 50,5 пункта с 49,7 пункта, предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, что совпало с предварительными данными. PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,7 пункта с 47,1 пункта в мае, предварительные данные предполагали рост индекса до 49,4 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 49,2 пункта с 49,3 пункта в мае при предварительной оценке в 48,5 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне увеличился до 49,6 пункта с 48,9 пункта, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 48,7 пункта.
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта
09:14
 
ЭкономикаРынокМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала