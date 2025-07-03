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Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос - 03.07.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:06+0300
2025-07-03T11:06+0300
2025-07-03T11:16+0300
экономика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, поднялся до 50,5 пункта с 49,7 пункта, предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, что совпало с предварительными данными. PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,7 пункта с 47,1 пункта в мае, предварительные данные предполагали рост индекса до 49,4 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 49,2 пункта с 49,3 пункта в мае при предварительной оценке в 48,5 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне увеличился до 49,6 пункта с 48,9 пункта, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 48,7 пункта.
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рынок, мировая экономика
Экономика, Рынок, Мировая экономика
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до 50,6 пункта
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, поднялся до 50,5 пункта с 49,7 пункта, предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, что совпало с предварительными данными. PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,7 пункта с 47,1 пункта в мае, предварительные данные предполагали рост индекса до 49,4 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 49,2 пункта с 49,3 пункта в мае при предварительной оценке в 48,5 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне увеличился до 49,6 пункта с 48,9 пункта, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 48,7 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 49,2 пункта