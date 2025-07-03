https://1prime.ru/20250703/politico-859138115.html

СМИ: вотум недоверия фон дер Ляйен может привести к отставке всей ЕК

СМИ: вотум недоверия фон дер Ляйен может привести к отставке всей ЕК - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: вотум недоверия фон дер Ляйен может привести к отставке всей ЕК

Вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен будет вынесен вотум недоверия, сообщает издание Politico. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:39+0300

2025-07-03T12:39+0300

2025-07-03T12:39+0300

политика

брюссель

люксембург

урсула фон дер ляйен

ес

ек

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/33/841323397_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_03fac81b60c44c7e3e3f36f2d3a04fab.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен будет вынесен вотум недоверия, сообщает издание Politico. Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен намечено на следующий четверг. "Если вотум недоверия будет вынесен, он приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения 27 новых еврокомиссаров", - говорится в публикации. Как отмечает издание, на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом Politico отмечает, что сама инициатива с голосованием подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.

https://1prime.ru/20250702/votum-859118447.html

брюссель

люксембург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, ек, politico