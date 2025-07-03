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Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года
Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года - 03.07.2025, ПРАЙМ
Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года
Поставки товаров из Китая в США на фоне торговой войны двух стран в мае продолжили сокращаться, обновив минимум с 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:59+0300
2025-07-03T15:59+0300
экономика
китай
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поставки товаров из Китая в США на фоне торговой войны двух стран в мае продолжили сокращаться, обновив минимум с 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам мая импорт Штатами китайских товаров сократился на 19,2%, до 20,5 миллиарда долларов с 25,4 миллиарда долларов в апреле. В последний раз более низкий уровень поставок был в разгар коронавирусной пандемии - в марте 2020 года. Тогда импорт составил 19,6 миллиарда долларов. Экспорт США в КНР также сократился - на четверть, до 6,6 миллиарда долларов с 8,2 миллиарда месяцем ранее.
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китай, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
15:59 03.07.2025
 
Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года

Статслужба США: поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года

© fotolia.com / Feng YuКитайский юань и доллары США
Китайский юань и доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Feng Yu
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поставки товаров из Китая в США на фоне торговой войны двух стран в мае продолжили сокращаться, обновив минимум с 2020 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Так, по итогам мая импорт Штатами китайских товаров сократился на 19,2%, до 20,5 миллиарда долларов с 25,4 миллиарда долларов в апреле. В последний раз более низкий уровень поставок был в разгар коронавирусной пандемии - в марте 2020 года. Тогда импорт составил 19,6 миллиарда долларов.
Экспорт США в КНР также сократился - на четверть, до 6,6 миллиарда долларов с 8,2 миллиарда месяцем ранее.
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США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп
27 июня, 19:19
 
ЭкономикаКИТАЙСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
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