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Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям
Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям - 03.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям
Правительство России в четверг обсудит предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенных звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба кабмина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T00:18+0300
2025-07-03T00:18+0300
2025-07-03T00:18+0300
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенных звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение реализации государственной политики, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми.
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общество
Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям
Кабмин обсудит предоставление соцгарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня"
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенных звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение реализации государственной политики, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми.