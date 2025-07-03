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Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям

Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям - 03.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит предоставление соцгарантий женщинам-героям

Правительство России в четверг обсудит предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенных звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба кабмина. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T00:18+0300

2025-07-03T00:18+0300

2025-07-03T00:18+0300

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенных звания "Мать-героиня", сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение реализации государственной политики, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми.

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общество