https://1prime.ru/20250703/pravitelstvo-859120345.html

Правительство обсудит допобеспечение за выдающиеся достижения

Правительство обсудит допобеспечение за выдающиеся достижения - 03.07.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит допобеспечение за выдающиеся достижения

Правительство России в четверг обсудит дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T00:18+0300

2025-07-03T00:18+0300

2025-07-03T00:18+0300

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и статьи 12 и 15 Федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что законопроект направлен на повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 24 января 2025 года №Пр-119ГС.

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