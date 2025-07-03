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Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных
Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных - 03.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных
Правительство РФ скорректировало подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь будет учитываться период присмотра одним из родителей за каждым... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:17+0300
2025-07-03T15:17+0300
2025-07-03T15:17+0300
экономика
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь будет учитываться период присмотра одним из родителей за каждым ребенком без ограничения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь. "Меняется также подход к формированию страхового стажа для многодетных. Сейчас в него засчитывают 1,5 года ухода за малышом одним из родителей, но не более шести лет в целом. Теперь эта норма, соответственно, скорректирована. В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения", - сказал Мишустин.
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общество , михаил мишустин
Экономика, Общество , Михаил Мишустин
Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных
Правительство изменило подход к формированию страхового стажа для многодетных
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь будет учитываться период присмотра одним из родителей за каждым ребенком без ограничения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь.
"Меняется также подход к формированию страхового стажа для многодетных. Сейчас в него засчитывают 1,5 года ухода за малышом одним из родителей, но не более шести лет в целом. Теперь эта норма, соответственно, скорректирована. В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения", - сказал Мишустин.
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