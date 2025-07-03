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Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных

Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных - 03.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин изменил подход к формированию страхового стажа для многодетных

Правительство РФ скорректировало подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь будет учитываться период присмотра одним из родителей за каждым... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:17+0300

2025-07-03T15:17+0300

2025-07-03T15:17+0300

экономика

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь будет учитываться период присмотра одним из родителей за каждым ребенком без ограничения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь. "Меняется также подход к формированию страхового стажа для многодетных. Сейчас в него засчитывают 1,5 года ухода за малышом одним из родителей, но не более шести лет в целом. Теперь эта норма, соответственно, скорректирована. В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения", - сказал Мишустин.

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общество , михаил мишустин