https://1prime.ru/20250703/promedlenie-859160129.html

В Сенате расследуют, почему Трамп пять месяцев не вводил санкции против РФ

В Сенате расследуют, почему Трамп пять месяцев не вводил санкции против РФ - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Сенате расследуют, почему Трамп пять месяцев не вводил санкции против РФ

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T22:14+0300

2025-07-03T22:14+0300

2025-07-03T22:14+0300

рф

запад

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/63/763126347_0:146:3009:1838_1920x0_80_0_0_20290995a573f44b1319cb0bcef45f9e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл – ПРАЙМ. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине. В обнародованном в четверг заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направили администрации "дорожную карту" по ужесточению санкций и экспортного контроля, однако Белый дом не стал реализовывать эти предложения. Вместо этого, по их словам, США уже пять месяцев не вводят новые ограничения, что якобы "позволило Китаю и другим странам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность". Сенаторы подчеркнули, что администрация Трампа объясняет бездействие желанием не срывать переговоры, однако параллельно продолжает санкционное давление на Иран."Если не обновлять контрольные списки и не использовать доступные инструменты, это ослабляет давление на Россию и даёт (президенту РФ - ред.) Путину возможность продолжать конфликт", – говорится в их заявлении. Законодатели потребовали немедленного возобновления регулярных санкционных решений против организаций, которые якобы способствуют работе российского ОПК, а также усиления координации с партнерами по G7 для наращивания давления на Москву. В заключение сенаторы сообщили о намерении провести собственное расследование действий администрации Трампа, которые, по их словам, позволили России избежать новых ограничений и затянуть конфликт на Украине.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://1prime.ru/20250703/krizis-859105755.html

рф

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, запад, сша, дональд трамп, владимир путин