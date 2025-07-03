https://1prime.ru/20250703/putin-859148457.html

Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ

Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ - 03.07.2025, ПРАЙМ

Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ

Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:46+0300

2025-07-03T15:46+0300

2025-07-03T15:54+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).Основные заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.Глава государства подчеркнул, что общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы власти."Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей, их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений", - подчеркнул российский лидер.Путин также обратил внимание на необходимость сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности.Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.

https://1prime.ru/20250703/peskov-859137404.html

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россия, владимир путин