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Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ
Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ
Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:46+0300
2025-07-03T15:54+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).Основные заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.Глава государства подчеркнул, что общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы власти."Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей, их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений", - подчеркнул российский лидер.Путин также обратил внимание на необходимость сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности.Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
15:46 03.07.2025 (обновлено: 15:54 03.07.2025)
 
Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ

Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"
Президент Владимир Путин принял участие в работе форума АСИ Сильные идеи для нового времени - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Основные заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.

  • Выход российских решений и результатов работы бизнес-команд на международные рынки радует.
  • Необходимо подставить плечо небольшим, только стартующим научным и бизнес-командам.
  • Ежегодно тысячи лучших инициатив получают поддержку в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти.
  • Правительство видит усилия АСИ, ВЭБ и Росконгресса в работе по продвижению инициатив и талантов.
  • Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок.
    Власти будут двигаться в направлении поддержки инициатив россиян и новых отечественных брендов.
  • Россия приветствует тех, кто переезжает в страну с желанием жить и воспитывать здесь детей.
  • Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России.
  • Правительство видит усилия Агентства стратегических инициатив, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и фонда "Росконгресс" в работе по продвижению инициатив и талантов.
Глава государства подчеркнул, что общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы власти.
"Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей, их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений", - подчеркнул российский лидер.
Путин также обратил внимание на необходимость сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Путин выступит на пленарной сессии АСИ "Сильные идеи для нового времени"
12:25
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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