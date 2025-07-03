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"Умные люди". Путин похвалил предпринимателей из США - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Умные люди". Путин похвалил предпринимателей из США
"Умные люди". Путин похвалил предпринимателей из США - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Умные люди". Путин похвалил предпринимателей из США
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:02+0300
2025-07-03T16:02+0300
экономика
общество
сша
владимир путин
аси
росконгресс
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич доложил Путину, грузовики компании Mobitruck для продажи еды, сейчас продаются в том числе и в США. "Умные люди. То, что нужно - то покупают", - отреагировал Путин. Российская компания MOBITRUCK (МОБИТРАК) является производителем мобильных торговых объектов, в том числе фудтраков для продажи еды, ресторанов на колесах. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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общество , сша, владимир путин, аси, росконгресс, вэб
Экономика, Общество , США, Владимир Путин, АСИ, Росконгресс, ВЭБ
16:02 03.07.2025
 
"Умные люди". Путин похвалил предпринимателей из США

Путин: американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение представителей США закупить мобильные грузовики для продажи еды российского производства, отметив, что американцы умные люди, которые покупают то, что им нужно.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич доложил Путину, грузовики компании Mobitruck для продажи еды, сейчас продаются в том числе и в США.
"Умные люди. То, что нужно - то покупают", - отреагировал Путин.
Российская компания MOBITRUCK (МОБИТРАК) является производителем мобильных торговых объектов, в том числе фудтраков для продажи еды, ресторанов на колесах.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
Президент Владимир Путин принял участие в работе форума АСИ Сильные идеи для нового времени - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Путин выступил на пленарной сессии форума АСИ
15:46
 
ЭкономикаОбществоСШАВладимир ПутинАСИРосконгрессВЭБ
 
 
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