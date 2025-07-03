Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/putin-859150886.html
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:22+0300
2025-07-03T16:54+0300
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом."Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".Российский лидер также пообещал обязательно передать Трампу привет от участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).Позднее президент США в своей соцсети TRUTH Social написал, что в 10:00 (17:00 мск) он поговорит с Путиным.Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c40811d404957e1893c0794dadf973.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
16:22 03.07.2025 (обновлено: 16:54 03.07.2025)
 
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону

Путин сообщил, что в четверг проведет телефонный разговор с Трампом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом.
"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".
Российский лидер также пообещал обязательно передать Трампу привет от участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Позднее президент США в своей соцсети TRUTH Social написал, что в 10:00 (17:00 мск) он поговорит с Путиным.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа
29 июня, 13:20
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала