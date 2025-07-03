https://1prime.ru/20250703/putin-859150886.html

Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону

Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - 03.07.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону

Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:22+0300

2025-07-03T16:22+0300

2025-07-03T16:54+0300

политика

россия

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом."Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".Российский лидер также пообещал обязательно передать Трампу привет от участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).Позднее президент США в своей соцсети TRUTH Social написал, что в 10:00 (17:00 мск) он поговорит с Путиным.Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.

https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дональд трамп