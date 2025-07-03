https://1prime.ru/20250703/putin-859150886.html
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - 03.07.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:22+0300
2025-07-03T16:22+0300
2025-07-03T16:54+0300
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом."Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".Российский лидер также пообещал обязательно передать Трампу привет от участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).Позднее президент США в своей соцсети TRUTH Social написал, что в 10:00 (17:00 мск) он поговорит с Путиным.Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c40811d404957e1893c0794dadf973.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что в четверг проведет телефонный разговор с Трампом
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с Дональдом Трампом.
"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".
Российский лидер также пообещал обязательно передать Трампу привет от участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Позднее президент США в своей соцсети TRUTH Social написал, что в 10:00 (17:00 мск) он поговорит с Путиным.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа