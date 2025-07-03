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Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах

Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах - 03.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах

Все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках возвращения земель в сельхозоборот будут распространены на новые регионы РФ, заявил президент России... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:35+0300

2025-07-03T16:35+0300

2025-07-03T16:35+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках возвращения земель в сельхозоборот будут распространены на новые регионы РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу обратить внимание, что у нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе и Запорожская область, присоединяются к этой программе, то есть на них, на эти территории, в том числе и на Запорожье, будут распространены условия и все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках программ возвращения земли в сельхозоборот", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

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общество , запорожская область, лнр, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб