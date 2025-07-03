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Путин призвал повышать уровень внедрения робототехники в промышленность

Путин призвал повышать уровень внедрения робототехники в промышленность - 03.07.2025, ПРАЙМ

Путин призвал повышать уровень внедрения робототехники в промышленность

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:40+0300

2025-07-03T16:40+0300

2025-07-03T16:40+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

агентство стратегических инициатив

росконгресс

вэб

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать. "Одно из важнейших направлений - это внедрение робототехники в экономику, в промышленность России. Вы знаете об этом, мы всё время об этом говорим. Уровень роботизации российской экономики, российской промышленности, к сожалению, пока довольно низкий. Это одно из ключевых направлений нашего развития. Здесь и в известной степени решение кадровой проблемы, здесь и решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

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общество , рф, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс, вэб