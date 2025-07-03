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В Раде заявили, что США хотят отдать Украину России
В Раде заявили, что США хотят отдать Украину России - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что США хотят отдать Украину России
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву заявила, что США хотят отдать Украину России. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:00+0300
2025-07-03T15:00+0300
2025-07-03T15:00+0300
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву заявила, что США хотят отдать Украину России. Накануне Безуглая заявила, что Вашингтон больше не является союзником Киева. "Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России… Прекращение поставок критических боеприпасов даже до того, как завершится помощь, одобренная американским парламентом и предыдущим президентом, и именно тех, которые действительно являются критическими — это лишь часть мозаики, как отдать Украину России и продолжить заниматься дальше своими делами: "да заберите их уже, достали", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, этот год для Украины будет очень сложным.
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Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Politico, NBC
В Раде заявили, что США хотят отдать Украину России
Депутат Рады Безуглая: США хотят отдать Украину России
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву заявила, что США хотят отдать Украину России.
Накануне Безуглая заявила, что Вашингтон больше не является союзником Киева.
"Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России… Прекращение поставок критических боеприпасов даже до того, как завершится помощь, одобренная американским парламентом и предыдущим президентом, и именно тех, которые действительно являются критическими — это лишь часть мозаики, как отдать Украину России и продолжить заниматься дальше своими делами: "да заберите их уже, достали", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, этот год для Украины будет очень сложным.
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