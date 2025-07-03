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Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:37+0300
2025-07-03T17:37+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность этой радиостанции.По информации из публикаций, 3 июля в 10:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение с кодом "НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174". В 11:39 радиостанция передала следующее сообщение: "НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929", а в 13:12 — третье сообщение "НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800".Ранее Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. Позже Трамп уточнил в своей социальной сети TRUTH Social, что беседа состоится в 17:00 по московскому времени.УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, что и стало причиной ее прозвища "Жужжалка". Существует мнение, что радиостанция считается "Станцией Судного дня", так как ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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общество , сша, владимир путин, дональд трамп, аси
Политика, Общество , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, АСИ
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения перед разговором Путина и Трампа
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает
Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность этой радиостанции.
По информации из публикаций, 3 июля в 10:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение с кодом "НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174". В 11:39 радиостанция передала следующее сообщение: "НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929", а в 13:12 — третье сообщение "НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800".
Ранее Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. Позже Трамп уточнил в своей социальной сети TRUTH Social, что беседа состоится в 17:00 по московскому времени.
УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, что и стало причиной ее прозвища "Жужжалка". Существует мнение, что радиостанция считается "Станцией Судного дня", так как ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным