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Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа - 03.07.2025, ПРАЙМ
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:37+0300
2025-07-03T17:37+0300
политика
общество
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность этой радиостанции.По информации из публикаций, 3 июля в 10:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение с кодом "НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174". В 11:39 радиостанция передала следующее сообщение: "НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929", а в 13:12 — третье сообщение "НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800".Ранее Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. Позже Трамп уточнил в своей социальной сети TRUTH Social, что беседа состоится в 17:00 по московскому времени.УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, что и стало причиной ее прозвища "Жужжалка". Существует мнение, что радиостанция считается "Станцией Судного дня", так как ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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общество , сша, владимир путин, дональд трамп, аси
Политика, Общество , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, АСИ
17:37 03.07.2025
 
Радио "Судного дня" передало сообщения перед разговором Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения перед разговором Путина и Трампа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня", в эфире передала три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность этой радиостанции.
По информации из публикаций, 3 июля в 10:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение с кодом "НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174". В 11:39 радиостанция передала следующее сообщение: "НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929", а в 13:12 — третье сообщение "НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800".
Ранее Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. Позже Трамп уточнил в своей социальной сети TRUTH Social, что беседа состоится в 17:00 по московскому времени.
УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, что и стало причиной ее прозвища "Жужжалка". Существует мнение, что радиостанция считается "Станцией Судного дня", так как ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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ПолитикаОбществоСШАВладимир ПутинДональд ТрампАСИ
 
 
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