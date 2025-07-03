https://1prime.ru/20250703/rakety-859128585.html
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:42+0300
2025-07-03T09:42+0300
2025-07-03T09:42+0300
политика
общество
украина
сша
киев
дмитрий песков
сергей лавров
politico
nbc
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
https://1prime.ru/20250703/ukraina-859127618.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_56:0:2120:1548_1920x0_80_0_0_6541a1f2b7875007322fdd144dca8787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, ВСУ
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
War zone: США приостанавливают поставки Украине ракет AIM-9M Sidewinder
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
В Раде сравнили приостановку поставок оружия США с нападением на Украину