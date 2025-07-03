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США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
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США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:42+0300
2025-07-03T09:42+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
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общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, ВСУ
09:42 03.07.2025
 
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ

War zone: США приостанавливают поставки Украине ракет AIM-9M Sidewinder

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Раде сравнили приостановку поставок оружия США с нападением на Украину
09:26
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровPoliticoNBCВСУ
 
 
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