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"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях
"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях
Ресурсы, которые намеревались получить Соединенные Штаты после сделки с Киевом, находятся под контролем России. Об этом говорится в материале издания The... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:45+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ресурсы, которые намеревались получить Соединенные Штаты после сделки с Киевом, находятся под контролем России. Об этом говорится в материале издания The National Interest."По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России (На момент подписания сделки по минералам между Киевом и Вашингтоном. — Прим. ред.), были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что российская армия усиленно продвигалась вперед и смогла освободить населенный пункт. Это подтверждает, что Россия сможет получить то, что хочет, несмотря на планы западных стран, резюмировали в издании.В мае текущего года Минфин США заявил о заключении сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
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сша, россия
"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях
NI: РФ контролирует ресурсы, которые США хотели получить после сделки с Киевом
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Ресурсы, которые намеревались получить Соединенные Штаты после сделки с Киевом, находятся под контролем России. Об этом говорится в материале издания The National Interest
.
"По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России (На момент подписания сделки по минералам между Киевом и Вашингтоном. — Прим. ред.), были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что российская армия усиленно продвигалась вперед и смогла освободить населенный пункт. Это подтверждает, что Россия сможет получить то, что хочет, несмотря на планы западных стран, резюмировали в издании.
В мае текущего года Минфин США заявил о заключении сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
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