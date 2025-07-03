https://1prime.ru/20250703/resursy-859140653.html

"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях

"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях - 03.07.2025, ПРАЙМ

"Ирония судьбы". В США сделали тяжелое признание о российских территориях

Ресурсы, которые намеревались получить Соединенные Штаты после сделки с Киевом, находятся под контролем России. Об этом говорится в материале издания The... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:45+0300

2025-07-03T13:45+0300

2025-07-03T13:45+0300

политика

сша

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ресурсы, которые намеревались получить Соединенные Штаты после сделки с Киевом, находятся под контролем России. Об этом говорится в материале издания The National Interest."По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России (На момент подписания сделки по минералам между Киевом и Вашингтоном. — Прим. ред.), были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что российская армия усиленно продвигалась вперед и смогла освободить населенный пункт. Это подтверждает, что Россия сможет получить то, что хочет, несмотря на планы западных стран, резюмировали в издании.В мае текущего года Минфин США заявил о заключении сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.

https://1prime.ru/20250703/zelenskiy--859137953.html

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