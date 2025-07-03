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"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине

"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ

"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине

Ресурсы, которые Соединенные Штаты стремились получить после подписания соглашения с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:11+0300

2025-07-03T17:11+0300

2025-07-03T17:15+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ресурсы, которые Соединенные Штаты стремились получить после подписания соглашения с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National Interest."По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России, были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в материале.Однако, по словам автора, российские войска продолжали продвижение и в конечном итоге освободили этот населенный пункт. "Москва возьмет то, что хочет, — независимо от того, что Запад думает по этому поводу", — пишет журнал.При этом отдельно отмечается, что Украина никогда не воспринимала сделку всерьез и осознавала, что многие полезные ископаемые, которые вызывали интерес у американского президента Дональда Трампа, изначально находились под контролем России.В мае Министерство финансов США сообщило о подписании сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что условия договора по недрам предполагают сохранение всех ресурсов на территории Украины в собственности и под контролем Киева.Российская армия 26 июня, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", освободила Шевченко в ДНР. Это село являлось одним из ключевых узлов обороны и логистики для Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.

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россия, украина, киев, дональд трамп, the national interest, вс рф, всу, сша