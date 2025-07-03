Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/resursy-859153741.html
"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине
"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине
Ресурсы, которые Соединенные Штаты стремились получить после подписания соглашения с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:11+0300
2025-07-03T17:15+0300
политика
россия
украина
киев
дональд трамп
the national interest
вс рф
всу
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852986028_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_c45b8586526d5a8362b8f94810dd1292.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ресурсы, которые Соединенные Штаты стремились получить после подписания соглашения с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National Interest."По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России, были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в материале.Однако, по словам автора, российские войска продолжали продвижение и в конечном итоге освободили этот населенный пункт. "Москва возьмет то, что хочет, — независимо от того, что Запад думает по этому поводу", — пишет журнал.При этом отдельно отмечается, что Украина никогда не воспринимала сделку всерьез и осознавала, что многие полезные ископаемые, которые вызывали интерес у американского президента Дональда Трампа, изначально находились под контролем России.В мае Министерство финансов США сообщило о подписании сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что условия договора по недрам предполагают сохранение всех ресурсов на территории Украины в собственности и под контролем Киева.Российская армия 26 июня, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", освободила Шевченко в ДНР. Это село являлось одним из ключевых узлов обороны и логистики для Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.
https://1prime.ru/20250703/rada-859145021.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852986028_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c7b27b78497c451aabb7b60f138bfd3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, дональд трамп, the national interest, вс рф, всу, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, The National Interest, ВС РФ, ВСУ, США
17:11 03.07.2025 (обновлено: 17:15 03.07.2025)
 
"То, что хочет". Продвижение России сорвало планы США на Украине

NI: США не получили желаемые ресурсы на Украине из-за продвижения ВС России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ресурсы, которые Соединенные Штаты стремились получить после подписания соглашения с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National Interest.
"По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России, были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области", — сказано в материале.
Однако, по словам автора, российские войска продолжали продвижение и в конечном итоге освободили этот населенный пункт.
"Москва возьмет то, что хочет, — независимо от того, что Запад думает по этому поводу", — пишет журнал.
При этом отдельно отмечается, что Украина никогда не воспринимала сделку всерьез и осознавала, что многие полезные ископаемые, которые вызывали интерес у американского президента Дональда Трампа, изначально находились под контролем России.
В мае Министерство финансов США сообщило о подписании сделки по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что условия договора по недрам предполагают сохранение всех ресурсов на территории Украины в собственности и под контролем Киева.
Российская армия 26 июня, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", освободила Шевченко в ДНР. Это село являлось одним из ключевых узлов обороны и логистики для Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Раде заявили, что США хотят отдать Украину России
15:00
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКиевДональд ТрампThe National InterestВС РФВСУСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала