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Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - 03.07.2025, ПРАЙМ

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 20 по 27 июня выросли на 0,1% и составили 687,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщает Банк России. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:08+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 20 по 27 июня выросли на 0,1% и составили 687,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 20 июня международные резервы ЦБ составляли 687,2 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум был установлен 9 мая текущего года - 687,3 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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общество , сша, мвф