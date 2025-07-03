https://1prime.ru/20250703/rosreestr-859127423.html

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6% - 03.07.2025, ПРАЙМ

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 32,3 тысячи договоров долевого | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:22+0300

2025-07-03T09:22+0300

2025-07-03T09:22+0300

экономика

москва

росреестр

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 32,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за пять месяцев зарегистрировало 47,8 тысячи ДДУ, что на 13% меньше результата января-мая прошлого года. В сообщении указывается, что в мае продажи жилья в новостройках сократились относительно мая прошлого года на 42% - почти до 5 тысяч ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 42% - до 7,4 тысячи ДДУ. Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.

https://1prime.ru/20250701/rosreestr-859052898.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, росреестр, недвижимость