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Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6% - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%
Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%
Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 32,3 тысячи договоров долевого | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:22+0300
2025-07-03T09:22+0300
экономика
москва
росреестр
недвижимость
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 32,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за пять месяцев зарегистрировало 47,8 тысячи ДДУ, что на 13% меньше результата января-мая прошлого года. В сообщении указывается, что в мае продажи жилья в новостройках сократились относительно мая прошлого года на 42% - почти до 5 тысяч ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 42% - до 7,4 тысячи ДДУ. Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.
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москва, росреестр, недвижимость
Экономика, МОСКВА, Росреестр, Недвижимость
09:22 03.07.2025
 
Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%

Росреестр: продажи первичного жилья в Москве в январе-мае сократились на 6%

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 32,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за пять месяцев зарегистрировало 47,8 тысячи ДДУ, что на 13% меньше результата января-мая прошлого года.
В сообщении указывается, что в мае продажи жилья в новостройках сократились относительно мая прошлого года на 42% - почти до 5 тысяч ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 42% - до 7,4 тысячи ДДУ.
Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев снизились на 1%
1 июля, 09:25
 
ЭкономикаМОСКВАРосреестрНедвижимость
 
 
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