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Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ
Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ - 03.07.2025, ПРАЙМ
Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ
Россия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прорабатывает идею создания Газового банка для финансирования проектов, сейчас рассматривается несколько... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:06+0300
2025-07-03T08:06+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прорабатывает идею создания Газового банка для финансирования проектов, сейчас рассматривается несколько вариантов его возможного формата, решение будет принято к следующему саммиту осенью 2026 года, сказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Сейчас для нас актуально создание такой системы торговли, которая будет неуязвима для внешнего воздействия... Рассмотрим идею создания Газового банка ФСЭГ, предоставляющего финансирование для газовых проектов", - сказал он. По словам Маршавина. в последние годы в мире происходит агрессивное продвижение зеленой повестки, и банкам запрещается кредитовать новые газовые проекты. "Сейчас мы консультируемся по формату банка - создать госорганизацию со странами-акционерами или банк с участием компаний. Разные варианты есть, их надо обсудить до следующего саммита. Пока что идет сбор идей, мы изучаем мнение партнеров", - добавил замглавы министерства. В случае создания межгосударственного банка со стороны России в его работе может принять участие Минфин, отметил Маршавин. Если будет утвержден вариант партнерского банка между частными организациями, возможным участником станет Российский фонд прямых инвестиций. Большую заинтересованность в Газовом банке проявляет Африка. Континенту особенно не хватает финансирования для развития газовой инфраструктуры. К инициативе также присматриваются страны вне ФСЭГ. Россия станет площадкой проведения восьмого саммита ФСЭГ, он пройдет в октябре 2026 года в Москве, ранее сообщало Минэнерго РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество , рф, африка, москва, фсэг, минфин
Энергетика, Общество , РФ, АФРИКА, МОСКВА, ФСЭГ, Минфин
08:06 03.07.2025
 
Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ

Минэнерго: Россия прорабатывает идею создания Газового банка в рамках ФСЭГ

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прорабатывает идею создания Газового банка для финансирования проектов, сейчас рассматривается несколько вариантов его возможного формата, решение будет принято к следующему саммиту осенью 2026 года, сказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Сейчас для нас актуально создание такой системы торговли, которая будет неуязвима для внешнего воздействия... Рассмотрим идею создания Газового банка ФСЭГ, предоставляющего финансирование для газовых проектов", - сказал он.
По словам Маршавина. в последние годы в мире происходит агрессивное продвижение зеленой повестки, и банкам запрещается кредитовать новые газовые проекты.
"Сейчас мы консультируемся по формату банка - создать госорганизацию со странами-акционерами или банк с участием компаний. Разные варианты есть, их надо обсудить до следующего саммита. Пока что идет сбор идей, мы изучаем мнение партнеров", - добавил замглавы министерства.
В случае создания межгосударственного банка со стороны России в его работе может принять участие Минфин, отметил Маршавин. Если будет утвержден вариант партнерского банка между частными организациями, возможным участником станет Российский фонд прямых инвестиций.
Большую заинтересованность в Газовом банке проявляет Африка. Континенту особенно не хватает финансирования для развития газовой инфраструктуры. К инициативе также присматриваются страны вне ФСЭГ.
Россия станет площадкой проведения восьмого саммита ФСЭГ, он пройдет в октябре 2026 года в Москве, ранее сообщало Минэнерго РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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